Fußball : Jahrundertvereine in Katzem und Klinkum

Erkelenz/Wegberg Zu 100-jährigen Bestehen luden der SSV Viktoria Katzem und SV Klinkum zu Festabenden mit vielen Unterstützern und Gästen ein.

Der Bürgersaal in Katzem war mit Trikots des SSV Viktoria Katzem geschmückt. Viele Dorfbewohner waren zum Festabend gekommen, um mit ihrem Fußballverein dessen 100-jähriges Bestehen zu feiern. Viele Freundschaften wurden in dieser Zeit geknüpft. Zusammenhalt und freiwilliges Engagement trugen den Verein durch das Jahrhundert. In einer so langen Zeitspanne kommen verdiente Ehrenamtler, Unterstützer und Förderer zusammen, deren Arbeit vom Verein gebührend gewürdigt wurde. „Die Mitgliedschaft im Verein fängt bei uns erst ab einem Alter von 18 Jahren an. Das bedeutet, dass viele derjenigen, die heute Abend für ihre 65- oder 70-jährige Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet werden, schon über 80 oder 90 Jahre alt sind“, erklärte Vorsitzender Franz Josef Conen. Die Ehrungen wurden von einem Rahmenprogramm begleitet: Wie bei jeder Veranstaltung in Katzem, war das Trommler- und Pfeiferkorps vor Ort und beehrte den SSV, gleichsam wie weitere Katzemer Vereine. Die Tanzgarde der KG Katzeköpp hatte einen Gardetanz als Jubiläumsgruß im Gepäck. Comedian Hastenraths Will präsentierte sein Programm, das er extra auf Katzem bezogen hatte, was beim Publikum sehr gut ankam.