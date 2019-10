11. Gesundheitsforum Wegberg : Schmerzursachen früh erkennen

Wegberg Durch gezieltes Training, Dehnung, gute Ernährung und viel Trinkwasser können Verkürzungen, die ein Gelenk blockieren, aufgehoben werden, erklärten Experten unter anderem beim 11. Gesundheitsforum Wegberg.

Vor mehr als einhundert Zuhörern beschrieb Härtel Kopf-, Rücken-, Bauch-, Gelenk- und Tumorschmerzen als die am häufigsten auftretenden. Am weitesten verbreitet sei der Rückenschmerz, gefolgt von Kopf und Knie. Für Gelenkschmerzen gilt Arthrose als häufigste Ursache. Beginnend ab dem 30. Lebensjahr ist jeder Fünfte ab dem 60. Lebensjahr an Knie oder Hüfte betroffen. In der Therapie würden sowohl anti-entzündliche als auch Schmerzmittel neben Physiotherapie, physikalischer Therapie oder lokaler Wärme wie Bäder eingesetzt, führte Härtel aus. „Wichtig ist es, wieder in Bewegung zu kommen und so bald es geht, etwa zur Arbeit zu gehen!“ Auch schwache oder starke Opioide könnten bei Bedarf eingesetzt werden. Ergänzend kann jeder Betroffene selber Bewegung, Rückenschule oder Sport beisteuern. Ebenso sind beispielsweise autogenes Training, Ultraschall-Therapie oder Krankengymnastik hilfreich. Wichtig sei es, „die Möglichkeiten konsequent und anhaltend“ auszuschöpfen.