Wegberg Die „Schwalmbühne Harbeck“ probt derzeit für ihr neues Stück „Die (un)heimlichen Dickmacher“, das sie im Wegberger Forum aufführen werden. In der Komödie wird erpresst, betrogen und gefälscht.

Der Theaterverein „Schwalmbühne Harbeck“ hat sich in diesem Jahr ein Stück des jungen, relativ neuen Autoren Bernd Kietzke ausgesucht. Bereits beim Lesen und später beim ersten Proben hatten sie selber viel Spaß, erzählen Regisseur Toni Röttinger und Vorsitzender Walter Kotlowski stellvertretend für die Gruppe. So ist eine gute Stimmung bei den fünf regulären Aufführungen sowie einer Benefizvorstellung zu erwarten.

Seit Mitte Juli treffen sich die Schauspieler zweimal die Woche zur Probe in den Vereinsräumen in der Zweifach-Turnhalle. Insgesamt 34 Abende und Anfang November ein Probenwochenende absolvieren sie, um die Komödie „Die (un)heimlichen Dickmacher“ unterhaltsam auf der Bühne im Forum präsentieren zu können.

Erneut wird der Wechsel auf die 18 Meter breite Bühne für alle eine Umstellung bedeuten, erklären Röttinger und Kotlowski, darin hat die Schauspieltruppe jedoch Erfahrung. „In der Woche vor der Premiere ergeben sich so neue Situationen, Wege und Szenen – das macht auch das Theaterspielen so schön, da muss man flexibel sein“, führt Kotlowski aus. Und Röttinger betont, dass der Verein personell eigentlich gut aufgestellt ist. „Wir haben aufgrund vieler junger Leute keine Nachwuchsprobleme, aber es fehlen vor allem Männer mittleren Alters, die um die 40 Jahre alt sind.“ Dieser Umstand schränkt die Stückauswahl ein.

Wie viel Potenzial in den Schauspielern und deren Rollen sowie der Handlung steckt, wird beim Proben schnell deutlich. So agieren die Ehefrauen Elke Schmidt (Helga Rögels) und Margit Becker (Nadine Hörter) aufgeregt und sind fest entschlossen, im Fitness-Studio „Kilo-Killer“ ein paar Pfunde loszuwerden. Sie möchten so ihren Männern besser gefallen und mit Schwung mehr Abwechslung in den Alltag bringen. Ihre Männer Norbert Schmidt (Matthias Kosak) und Karl Becker (Delk Wagner) sind ihnen dicht auf den Fersen, um sie von ihrem Fitness-Vorhaben abzubringen. Sie mögen ihre Frauen wie sie sind und sperren sich gegen kulinarische Einschränkungen. Als das Ehemänner-Gespann ins Studio kommt, treffen zwei Welten aufeinander. An den ruhig agierenden, ihr heimisches Essen lobenden Männern prallen Anregungen der Studio-Mitarbeiter und Tipps von der emanzipierten Autorin Ulla Müller-Wustershausen (Birgit Röttinger) einfach ab. Diese wird dagegen enthusiastisch von den Ehefrauen gefeiert.