Activ Centrum Wegberg : Gesundheits-Forum: Das kann man gegen Gelenkschmerz tun

Gelenkschmerzen: Wann ist einer Operation anzuraten, wann kann man noch mit gezieltem Training entgegensteuern? Um diese Fragen geht es am Sonntag beim Gesundheits-Forum im Activ Centrum. Foto: Getty Images/iStockphoto/Wavebreakmedia

Wegberg Das Thema „Schmerz“ steht im Mittelpunkt des 11. Gesundheits-Forums Wegberg. Die Referenten sind Christian Härtel, Jochen Neßler und Josef Stepprath.

Antworten auf die Frage, was man selbst aktiv gegen Gelenkschmerz tun kann, wollen drei Experten während des 11. Gesundheits-Forum Wegberg geben. Im Mittelpunkt stehen drei Vorträge: Der Wegberger Internist Christian Härtel erklärt, was Schmerz bedeutet und wie er behandelt wird; Jochen Neßler von der LVR-Klinik für Orthopädie in Viersen beschäftigt sich mit der Frage, wann Gelenkersatz sinnvoll ist; Sporttherapeut Josef Stepprath gibt Anleitungen, wie man durch gezieltes Beweglichkeitstraining schmerzfrei werden kann.