Tierrettung in Wegberg : Feuerwehr rettet nach zwei Wochen Kater aus Kanal

Der Alarm „Kleintier in Not“ ließ die Feuerwehr Wegberg am 18. Oktober um 6.10 Uhr ausrücken.

Wegberg Wegberger Familie ist überglücklich und dankbar.

Die Feuerwehr wurde um 6.10 Uhr mit dem Stichwort „Kleintier in Not“ zur Wegberger Hauptstraße alarmiert. „Vor Ort wurden wir durch die Besitzer von Oppenheimer erwartet, die angaben, ihren Kater bereits seit 14 Tagen zu vermissen“, berichtet Feuerwehr-Sprecherin Lena Graab. Mit Schachthaken wurde der Kanaldeckel geöffnet und der Schmutzkorb entfernt. „Der Kater stand in dem etwa 1,2 Meter tiefen Schacht, schaute uns kurz an und zog sich in den Kanal zurück“, so Graab weiter. „Um das Tier nicht weiter zu stressen, haben wir uns mit der Besitzerin kurzgeschlossen und diese versuchte selbst ihr Glück. Sie konnte Herrn Oppenheimer schließlich am Nacken packen und herausheben.“ Die Feuerwehr hat den Kanal dann wieder verschlossen und konnte einrücken.