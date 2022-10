Museumsfahrt nach Düsseldorf : Mit dem Kulturring Wegberg zu Piet Mondrian

Wegberg Die Kunst­samm­lung Nord­rhein-West­fa­len in Düsseldorf zeigt den Wer­de­gang des niederländischen Malers Piet Mon­dri­an. Der Kulturring Wegberg unternimmt eine Museumsfahrt dorthin.

Nach Corona bedingter Pause bietet der Kulturring Wegberg wieder eine Museumsfahrt an. Am Samstag, 5. November, besuchen Kulturinteressierten die Ausstellung „Mondrian – Vom Symbolismus zur Abstraktion“ im K20 in Düsseldorf. Per Reisebus geht es um 10 Uhr vom Parkplatz Schwalmaue in Wegberg in die Landeshauptstadt. Im Museum erwartet die Gäste eine Führung von etwa einer Stunde.