AOK-Gesundheitsatlas : Kreis Heinsberg liegt bei Herzkrankheiten ganz vorne

Im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus: Kardiologie-Chefarzt Klaus-Dieter Winter (l.) überwacht mit Oberarzt Christian Memmesheimer während eines Herz-Eingriffs die Werte der Patientin. Foto: Christos Pasvantis

Kreis Heinsberg Nirgendwo in NRW leiden so viele Menschen über 30 an koronaren Herzkrankheiten wie im Kreis Heinsberg. Zu diesem Ergebnis kommt die AOK. Woran das liegt und was der Corona-Ausbruch vor zwei Jahren damit zu tun haben könnte.