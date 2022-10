Arbeitsmarkt im Kreis Heinsberg : Nachfrage nach Arbeitskräften weiter „ungebremst hoch“

Kreis Heinsberg Die saisonübliche „Herbstbelebung“ führe zur niedrigsten Arbeitslosigkeit für einen September seit zehn Jahren, so die Agentur für Arbeit Aachen-Düren. In welchen Städten der Rückgang besonders deutlich ist.

„Die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitsagentur fällt auf den niedrigsten Wert in einem September seit über zehn Jahren“, so Ulrich Käser, Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren, über die saisonübliche „Herbstbelebung“. Erstmals seit Mai reduziere sich die Arbeitslosigkeit auch wieder bei den Jobcentern und das stärker als im Bereich der Arbeitsagentur. Fast alle Personengruppen würden vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren, sagte Käser. Dieser sei darauf zurückzuführen, dass Arbeitgeber wieder vermehrt Mitarbeitende eingestellt hätten, gleichzeitig seien weniger Menschen arbeitslos geworden als im Vormonat. Käser: „Die Arbeitskräftenachfrage ist ungebremst hoch und liegt bei über 11.000 freien gemeldeten Stellen.“

Wie sieht es in den Kommunen des Nordkreises aus? In Erkelenz sank die Zahl der Arbeitslosen prozentual am stärksten. Im September waren 999 Menschen ohne Beschäftigung. Das entspricht einem Rückgang um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Direkt dahinter rangiert Wegberg mit 605 Arbeitslosen (minus 3,7 Prozent). In Wassenberg lag der Rückgang bei 1,4 Prozent, 547 Menschen waren im September auf Jobsuche. In Hückelhoven war der Rückgang mit minus 0,6 Prozent am geringsten. 1470 Menschen waren arbeitslos gemeldet.