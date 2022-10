Bunter Abend : Robert Kreis verzückt das Wegberger Publikum

Wegberg Er entführte die Zuhörer in das Berliner Nachtleben der 1920er Jahre. Trotz des Alters hat das Liedgut nicht die Aktualität verloren.

Für zwei Stunden eintauchen in das Berliner Nachtleben der 1920er Jahre. Auf eine spannende Zeitreise gehen. Mit Autorennen auf der legendären Avus, Besuchen in Lichtspielpalästen, Cafés und Konzerthäusern, aber auch in dunklen Kaschemmen, in denen Kokain verkauft wurde, in halbseidenen Travestieklubs.