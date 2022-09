Kunst in Düsseldorf : Ein neuer Foto-Schatz von Evelyn Richter in der Leica-Galerie

Düsseldorf Die Galerie zeigt bislang unbekannte Aufnahmen der 2021 verstorbenen Fotografin. Richter hat vor allem alltägliche Realitäten der DDR abgelichtet.

Die Leica-Galerie Düsseldorf widmet einer der bedeutendsten Fotografinnen der deutschen Nachkriegszeit, Evelyn Richter, eine eigene Ausstellung. „Von der Latenz der Bilder“ lautet der Titel der Foto-Schau. Evelyn Richter, 1930 in Bautzen geboren und mit 91 Jahren 2021 in Dresden verstorben, ist vor allem bekannt für ihre Fotos der DDR, in denen sie die Realität der Republik schonungslos und doch mit so viel Feingefühl abbildete.