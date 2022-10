15 Jahre in der Köln Altstadt : Das Kolumba als Kathedrale der Kunst

Köln Das Museum ist ein Resonanzraum inmitten des großstädtischen Kölner Gewusels. In der Jahresausstellung geht es um das Thema „Ort und Subjekt“.

Die von Stararchitekt Peter Zumthor gestalteten Räume mit natürlichem Licht, unliebsamen Schwellen, steilen Treppen, fehlender Beschilderung und riesigen Fensterausschnitten zwingen den Besucher zu einer disziplinierten Begehung. Übervölkerung ist verboten. Ein Blockbuster undenkbar. Kolumba ist eine Kathedrale der Kunst. Sie ist als Resonanzraum konzipiert, in dem ein Mensch den Alltag aussperren kann und sich auf abseitige Dinge einlässt. Im besten Fall werden Sorgen durch Ab- und Vergleiche verarbeitet oder mit Fantasie auf Reisen geschickt. Mit den Themen der vergangenen Jahre ist die Fortschreibung eines Romans gelungen, an den sich bis September 2023 das Kapitel über „Ort & Subjekt“ anfügt.

Das Erzbistum Köln als Träger hat nicht nur den Museumsneubau finanziert, sondern zudem eine – was die Moderne angeht: durchaus mutige – Sammlung erworben, die sich zwischen Barock und Gegenwart erstreckt mit Spitzenwerken, die fast immer ausgestellt sind. Wie Stefan Lochners Veilchenmadonna aus dem Jahre 1451. Das Gemälde auf Eichenholz hält in Raum 19 das Totengedenken lebendig.

Kuratorisch geht man in diesem Museum wie im Theater mit Regisseur vor, der die Bühne bespielt: Inszeniert wird Altes und Neues, manchmal krass, Skulptur mit Sound, Zeichnung, Malerei und Installation. Videoarbeiten und ein Work in Progress bilden in dieser Ausstellung partizipative Projekte ab, die in die Stadt verweisen. Dass Menschen immer wieder neue Ortsfindungen durchmachen, wird an den Polen der Erde demonstriert. Nicht weit entfernt von Lutz Fritschs Dokumentation der „Bibliothek im Eis“, die Antarktisforschern heimatliche Gefühle beschert, gibt es beredte Zeugnisse christlicher Wallfahrten nach Jerusalem.