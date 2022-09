Hoch dotierter Kulturpreis : Große Ehre für Katharina Fritsch

Die Düsseldorfer Künstlerin Katharina Fritsch erhielt bei der 59. Kunstbiennale einen Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Foto: dpa/Felix Hörhager

Der Große Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland geht dieses Jahr an die Düsseldorferin.

Katharina Fritsch erhält den mit 30.000 Euro dotierten Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland 2022. Er wird seit 1989 an herausragende Persönlichkeiten vergeben, die „das kulturelle Leben im Rheinland und darüber hinaus außergewöhnlich bereichern“. Nach dem Goldenen Löwen auf der Biennale in Venedig ist dies die zweite hohe Auszeichnung für die Bildhauerin in diesem Jahr.

Erst im Frühjahr stieß sie mit ihrer ersten Ausstellung in Griechenland auf große Resonanz. Dabei verwies sie mit einem knallroten Oktopus auf die Seefahrernation, aber auch auf ihre eigene Geschichte. Denn bei „Von hier aus“, jener legendären Ausstellung in der Düsseldorfer Messe, mit der ihr Ruhm begann, zeigte sie ein ähnliches Tier, aber in einem Kochtopf. Wechselhafte Stimmungen und Mehrdeutigkeiten, Visionen und mentale Zustände spiegeln sich stets in ihrer Kunst.

Sie war 31 Jahre alt, als sie eine Elefantenkuh mit einem satten Dunkelgrün versah und im Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld auf ein hohes, ellipsenförmiges Podest stellte. In Venedig, in der Beletage des K21 und in der Tate Modern erzeugte sie mit diesem plastischen Abbild des Tieres große Effekte. Natur, Kunst und Künstlichkeit werden in diesem Wesen zu einer irritierenden Einheit gebracht.

Chefkuratorin Cecila Alemani fasste in Venedig die Reaktion auf diese Art von Kunst in eine persönliche Erklärung: „Jedes Mal, wenn ich einer von Fritschs Skulpturen begegnet bin, habe ich dieselbe Ehrfurcht und schwindelerregende Anziehungskraft gespürt. Ihr Beitrag zum Bereich der zeitgenössischen Kunst, insbesondere der Bildhauerei, ist unvergleichlich.“ In der Tat sind ihre Arbeiten hyperrealistisch und fantasievoll, Kopien von Objekten, Tieren und Menschen, detailgetreu wiedergegeben, aber in unheimliche Erscheinungen verwandelt. Die Veränderung der Figuren aus dem Alltag gelingt ihr in der Regel durch eine Veränderung im Maßstab und in starken Farben. So bringt sie das Fremde in die eher einförmige Kulturlandschaft.

Gegen die stark vom Minimalismus geprägte rheinische Bildhauerszene setzte sie das rätselhafte „Bild“, das „Riesenwunderwerk“, wie sie es nennt. Auf Initiative von Armin Zweite und Julian Heynen kamen mit der Sammlung Ackermans Werke wie „Mann und Maus“ in die Kunstsammlung. Das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt beherbergt mit „Tischgesellschaft“ ein fast gruseliges Meisterwerk, in dem 16 Männerfiguren in Schwarz mit weißem Gesicht und weißen Händen an einem bunten Tischtuch sitzen und schweigen. Frankfurt lässt dieses Ritual regelmäßig nachspielen, mit dem Ziel, dass eine ebenso zahlreiche Tischgesellschaft das Museum unterstützt. Die meisten ihrer großen Installationen finden ihre Sammler in der Schweiz.