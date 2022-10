Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Videokamera filmt Einbrecher in Wegberg

Erkelenzer Land Ein erfolgloser Einbruchversuch könnte für den Täter ein Nachspiel haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Auch in Hückelhoven gab es einen Einbruch, Diebe erbeuteten iPads aus einer Schule.

Mann bei Einbruch gefilmt Eine Videokamera hat einen Mann am Montag, 3. Oktober, bei einem Einbruchsversuch an der Friedhofstraße in Wegberg gefilmt. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann gegen 19.55 Uhr erfolglos versucht, in ein Wohnhaus zu gelangen. Auf der Aufzeichnung ist zu sehen, dass der Mann etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß war und braune kurze Haare, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und rote Handschuhe trug. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02452 9200 oder im Internet unter polizei.nrw zu melden.

Diebe in der Schule Unbekannte sind in eine Schule an der Straße In der Schlee in Hückelhoven eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter ein Fenster ein und durchsuchten Büros und Schränke nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten mehrere iPads.