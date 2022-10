Klassik in Straelen : Klavierkonzert in der Kirche

Straelen Raimu Satoh aus Japan gastiert auf Einladung des Kulturrings in Straelen. Die Pianistin erhielt schon mehrere internationale Auszeichnungen.

Auf Einladung des Kulturrings Straelen gastiert am Samstag, 15. Oktober, die Pianistin Raimu Satoh aus Japan um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) in der evangelischen Dietrich Bonhoeffer-Kirche, Bahnstraße 23, in Straelen.

Raimu Satoh erhielt bereits mit drei Jahren ihren ersten Klavierunterricht. In Japan studierte sie neben Klavier und Kammermusik auch Gesang. 2011 nahm sie an der Folkwang Universität in Essen ihr Studium auf, wo sie später ihre Bachelor- und Masterstudien mit Bestnoten abschloss. Gegenwärtig studiert sie Konzertexamen bei Professor Henri Sigfridsson. Im Jahr 2001 gewann Raimu Satoh ihren ersten Klavierwettbewerb und hat seither zahlreiche andere Preise und Auszeichnungen auf nationalen und internationalen Wettbewerben erhalten. 2014 beispielsweise errang sie den International Bachelor Piano Award und spielte daraufhin in der Konzertreihe Steinway Matinée in Düsseldorf. Zwei Jahre später (2016) gewann sie den Steinway Förderpreis Klassik, und im Jahr 2018 wurde sie mit gleich drei weiteren Preisen ausgezeichnet: dem Ersten Preis beim Köhler- Osbahr Wettbewerb, dem Zweiten Preis bei der Nuova Coppa Pianisti - Osimo International Piano Competition, und nochmals einem Ersten Preis bei der Euterpe International Music Competition. Noch ein Jahr später (2019) erspielte sie sich zwei weitere Preise: den Zweiten Preis bei der Ishikawa International Piano Competition in Japan sowie den Liszt-Preis bei der Danubia Talents Liszt International Music Competition. Ihr jüngster Erfolg ist der Gewinn des Ersten Preises beim 1. Internationalen Schimmel Klavier Wettbewerb im September 2021. Als Solistin trat Raimu Satoh bereits in ganz Deutschland und in ihrer Heimat Japan auf.