Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Tanzender Dieb gibt Handy zurück

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl eines Handys machen können. Der Täter hatte sein Opfer angetanzt und das Gerät entwendet. Foto: dpa/Carsten Rehder

Erkelenzer Land Nach einem Diebstahl in Erkelenz hat der Täter seinem Opfer die Beute wieder zurückgegeben. In Wassenberg brachen Unbekannte in einen Rohbau ein und stahlen Kabel.

Angetanzt und bestohlen Ein 37-jähriger Erkelenzer wurde am Montag, 3. Oktober, gegen 16 Uhr an der Bahnunterführung zwischen Konrad-Adenauer-Platz und Neusser Straße von einem ihm unbekannten Mann angetanzt und umarmt. Dabei zog ihm der Unbekannte sein Handy aus der Hosentasche. Als er dies bemerkte, stellte er noch eine weitere verdächtige Person fest, die zu dem „Tänzer“ zu gehören schien. Er forderte daraufhin sein Handy zurück, das ihm die Täter nur gegen eine Geldzahlung übergeben wollten. Der Erkelenzer gab an, keines bei sich zu führen und erhielt sein Mobiltelefon trotzdem zurück. Der Mann, der ihn bestohlen hatte, war etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte kurze, dunkle Haare und trug ein dunkles Oberteil mit grünem Emblem sowie eine dunkle Jogginghose mit Streifen. Sein Begleiter war etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und sehr schlank. Beide Männer sprachen nur gebrochen Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02452 9200 entgegen.

In Rohbau eingebrochen Aus einem Rohbau an der Straße Am Wingertsberg in Wassenberg wurden mehrere Meter Kabel abgeschnitten und entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr am Samstag, 1. Oktober, und 15.30 Uhr am Montag, 3. Oktober. Gegen 2.50 Uhr wurde am Dienstag, 4. Oktober, ein Mann von einer Videokamera aufgezeichnet, der in denselben Rohbau eingedrungen war. Ob diesmal etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Der Täter war männlich, hatte dunkle kurze Haare, helle Haut und trug eine schwarze Puma-Hose, einen schwarzen Pullover mit roter Kapuze, dunkle Handschuhe sowie schwarze Adidas-Schuhe.

Diebstahl misslingt Am Konrad-Adenauer-Platz in Erkelenz hat ein bislang unbekannter Mann versucht, das Schloss eins Mountainbikes mit einer Flex zu öffnen. Als er dabei durch aufmerksame Zeugen gestört wurde, packte er das Tatwerkzeug in seinen mitgebrachten Rucksack und flüchtete über die Bahngleise. Durch die Tat, die sich am Montag, 3. Oktober, gegen 19.35 Uhr ereignete, wurde das Fahrrad beschädigt.

(RP)