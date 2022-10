Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Diebinnen nutzen Gutgläubigkeit von älterer Dame aus

Eine erhebliche kriminelle Energie demonstrierten zwei Frauen, die in Erkelenz eine Seniorin ausraubten. Foto: dpa/Patrick Pleul

Erkelenzer Land In Erkelenz täuschten zwei Frauen Hilfsbereitschaft vor und stahlen einer Seniorin die Brieftasche. In Baal scheiterte ein Einbrecher an einer Bewohnerin. Und in Hückelhoven konnte die Polizei einen gestohlenen Bagger sicherstellen.

Seniorin ausgeraubt Opfer von zwei Diebinnen mit erheblicher krimineller Energie wurde eine ältere Dame, nachdem sie von den beiden ihr unbekannten Frauen vor ihrer Wohnung an der Tenholter Straße angesprochen wurde. Laut Polizeibericht boten die Frauen an, die Einkäufe der Seniorin ins Haus zu tragen. Dankbar über die Hilfe, nahm die Geschädigte nichts ahnend dieses vermeintlich freundliche Angebot an und ließ die Frauen gewähren. Nachdem die beiden die Wohnung der Geschädigten wieder verlassen hatten, stellte diese nach einiger Zeit den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der zuvor mitgeführten Handtasche fest. Diese hatte sie nach Betreten ihrer Wohnung auf den Küchentisch gelegt. In der Geldbörse befand sich unter anderem ein für die Seniorin höherer Betrag an Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch verhindert Am Freitagmorgen, 30. September, scheiterte ein Einbrecher daran, in eine Wohnung an der Straße Am Hang in Hückelhoven-Baal einzudringen. Durch einen defekten Glaseinsatz an einer Tür gelangte der Täter in den Innenhof des Hauses. Dort versuchte er, in die Wohnung einer Frau zu gelangen, was diese jedoch verhindern konnte. Der Täter entfernte beim Verlassen des Grundstücks eine zusätzliche Torsicherung, um sich zu einem späteren Zeitpunkt erleichterten Zutritt zu verschaffen. Dies konnte die Geschädigte noch rechtzeitig feststellen und das Tor gegen unbefugtes Eindringen sichern.