Kabarett in Erkelenz : Tobias Mann kämpft in der Stadthalle gegen sich selbst

Tobias Mann ist auch musikalisch unterwegs. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Erkelenz Am Freitag, 7. Oktober, spielt der unter anderem aus dem ZDF bekannte Satiriker in der Stadthalle. Mann kündigt Hasstiraden an – vor allem gegen sich selbst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einer längeren Sommerpause gibt es in Erkelenz nächste Woche wieder Kabarett: Die Saison startet in ihre zweite Hälfte. Am Freitag, 7. Oktober, ist Tobias Mann ab 20 Uhr in der Stadthalle zu Gast.

Tobias Mann beschreibt sich als das, was sein Name verspricht: ein Mann – weich und seit Neuestem auch nicht mehr ganz jung. Bricht sich darum jetzt vielleicht diese toxische Männlichkeit bahn, von der alle sprechen und die so viele seiner Altersgenossen in wütende Fortschrittsblockierer und Patriarchen alter Schule verwandelt? Hoffentlich nicht, aber die grundsätzliche Frage bleibt: Ist der Mann vielleicht die Wurzel allen Übels?

Tobias Mann ist dem Publikum als eine Hälfte des Comedypreis-prämierten ZDF-Duos „Mann, Sieber!“ bekannt. Die andere Hälfte, Christoph Sieber, gastierte bereits im März in Erkelenz.

Mann, seines Zeichens Satiriker und Musiker, stellt sich in seinem Kabarettprogramm „Mann gegen Mann“ seinem ultimativen Endgegner – sich selbst. Die härtesten Diskussionen führt er mittlerweile nicht mehr im Internet, sondern in seinem tiefsten Inneren und dabei zeigt sich: Selbst bei Facebook und Twitter geht es gesitteter zu. Jedes Selbstgespräch eskaliert und mündet in wüsten Beschimpfungen und Hasskommentaren, ohne Chance darauf, dass der User gesperrt wird. Schlimm für ihn, aber gut für sein Publikum, das nun an diesem höchst unterhaltsamen, kabarettistischen Kampf Mann gegen Mann teilhaben darf.

Karten gibt es für Nicht-Kabarett-Abonnenten für die Empore der Stadthalle zum Preis von 24 Euro unter stadthalle-erkelenz.de oder telefonisch unter 02431 85390.