Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Frau nach Quad-Unfall bei Ophoven verletzt

Erkelenzer Land Aus noch nicht geklärter Ursache kam die 56 Jahre alte Frau aus Aachen auf der Kreistraße 21 von der Fahrbahn ab und überschlug sich. In Brachelen kam es zu zwei Flächenbränden.

Quadfahrerin nach Überschlag schwer verletzt Eine Gruppe von Quadfahrern befuhr Sonntagvormittag, 25. September, gegen 11.20 Uhr, die Kreisstraße 21 (Marienstraße) in Fahrtrichtung Kempen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dabei eine Quadfahrerin, eine 56 Jahre alte Frau aus Aachen, mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und geriet in das angrenzende Feld. Wegen der Schwere ihrer Verletzungen musste die Aachenerin zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet die Polizei weiter.