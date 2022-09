Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Drogen und Alkohol – Polizei stoppt Fahrer

Die Polizei kontrollierte am Wochenende viele Autofahrer (Symbolfoto). Foto: dpa/Jonas Güttler

Erkelenzer Land Die Polizei hat am Wochenende mehrere berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. In Hückelhoven hat ein Unbekannter ein Smartphone und eine Geldbörse aus einem Auto in einer Garage gestohlen.

Fahrer unter Drogeneinfluss Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei in zahlreiche Verstöße festgestellt. So wurden in Erkelenz auf der Neusser Straße sowie auf der Lauerstraße in Gerderath Drogen bei Fahrzeugkontrollen gefunden. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und fertigten Anzeigen. Insgesamt sieben Fahrten unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gab es zudem. Zu viel getrunken hatten Verkehrsteilnehmer auf der Sankt-Martinus-Straße in Borschemich (neu) und auf der L364 in Wegberg. Drogen genommen hatten Fahrer auf der Rurbrücke in Hückelhoven sowie in Heinsberg, Geilenkirchen und Übach-Palenberg. Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen gegen sie gefertigt.

Auto aufgebrochen Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag die Scheibe eines Autos eingeschlagen, das in einer Garage an der Brassertstraße in Hückelhoven abgestellt war. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Täter den Innenraum des Wagens nach Wertgegenständen. Sie stahlen eine Geldbörse inklusive Bargeld und Ausweispapieren sowie ein Smartphone.

(RP)