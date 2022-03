Humorvolles in der Erkelenzer Stadthalle : So war das Kabarett mit Christoph Sieber

Erkelenz Christoph Sieber steht seit fast 20 Jahren auf der Kabarettbühne und Gastgeber der WDR-„Mitternachtsspitzen“, der am längsten existierenden Kabarettsendung im deutschsprachigen Fernsehen. Jetzt war er zu Gast in der Stadthalle Erkelenz.

Was kann, was darf das Kabarett in einer Zeit wie dieser, bei der die Corona-Pandemie von Kriegswirren überlagert wird? Es kann, darf und muss ein Spiegel sein, der die Welt und Gesellschaft reflektiert. Sieber lässt kein Thema aus: etwa die deutsche Politik mit den Grünen, die Krieg führen müssen, einer FDP, die eine Neuverschuldung tragen muss, und einer SPD, die nach jahrzehntelanger Trägheit zur Übernahme von Verantwortung gezwungen wird. Den Schwerpunkt legte Sieber auf den kritischen Blick auf die Gesellschaft und auf die verzerrte Bewertung: „Was uns die Armut kostet, wird uns täglich vorgerechnet, aber niemand sagt uns, was uns die Reichen an Milliarden vorenthalten.“ Cum-ex-Geschäfte, an die sich der Bundeskanzler nicht erinnern kann, schaden der Gesellschaft ebenso wie Steuerhinterziehungen mit Scheinfirmen. In einer Zeit, in der Facebook Wahlen entscheidet oder Hass schürt, der Menschen bedroht oder vernichtet, werde die menschliche Dummheit mehr und mehr von einer künstlichen Intelligenz gefördert. „Was habe ich davon, dass ich mit meinem Smartphone am Strand in Thailand die Waschmaschine in meiner Wohnung aktivieren oder die leeren Zimmer beobachten kann statt faul am Meer zu liegen?“ Die sozialen Medien und die künstliche Intelligenz nehmen den Menschen das Denken ab, eine eigene Meinung ist nicht gefragt, wenn sie Facebook nicht passt. Werte zählen weniger als Bewertungen. „Der Zweifel ist die Grundlage der Demokratie.“ Doch seien Zweifel inzwischen ebenso wenig gefragt wie eine demokratische Struktur, die in den „sozialen Medien“ schlecht bewertet werde. Das Zweifeln sei nicht gewünscht, „denn wer zweifelt, verzweifelt nicht“. Autokratien seien auf dem Vormarsch mit der trügerischen Annahme, es gebe Diktaturen mit harmlose Folter. „Ein Faschist und Rassist, der bei einer demokratischen Wahl gewählt wird, wird dadurch nicht zum Demokraten.“ Fast schon paradox erscheine es, wenn im Silicon-Valley eine Waldorfschule gegründet werde, damit die Kinder technologiefrei unterrichtet werden sollen, zugleich aber die dortigen Konzerne die Menschen mehr und mehr der Technik unterwerfen. Wie kann man da noch „Mensch sein“? Eine Frage, die sich Sieber auch angesichts der Zustände in der katholischen Kirche stellt. Er rät zu weniger Angst, mehr Gelassenheit. „Ich will niemandem Angst machen. Angst machen die Mächtigen und Regierenden.“