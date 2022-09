Großveranstaltung in Erkelenz : Das müssen Sie zum Bauernmarkt wissen

Der Bauernmarkt auf Haus Hohenbusch im vergangenen Jahr. RP-Archivfoto: Jürgen Laaser Foto: Jürgen Laaser/Juergen Laaser

Erkelenz Zum 23. Mal lockt die Großveranstaltung am kommenden Sonntag und Montag nach Haus Hohenbusch in Erkelenz. Was es dort zu sehen und zu kaufen gibt, welche Attraktionen geplant sind und wie Sie am besten anreisen.