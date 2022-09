Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Junge Männer verletzen Senior

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei sucht Zeugen der Tat (Symbolfoto).

Erkelenz/Hückelhoven Zwei junge Männer gerieten in Erkelenz mit einem 81-Jährigen in Streit. Dabei wurde der Senior geschlagen und verletzt. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach den Tätern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Senior von jungen Männern geschlagen Am Dienstagvormittag sollen zwei Jugendliche an der Kreuzung Krefelder Straße/Roermonder Straße in Erkelenz einen 81-Jährigen verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, sei der Senior gegen 11.25 Uhr mit den beiden jungen Männern in Streit graten, in dessen Folge habe einer der beiden ausgeholt und dem Senior ins Gesicht geschlagen. Der 81-Jährige fiel zu Boden und trug Verletzungen davon. Die beiden Unbekannten seien zu Fuß in Richtung Schulring geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach den jungen Männern. Der Haupttäter ist nach Beschreibung des Opfers etwa 18 bis 20 Jahre alt, hat dichte blonde, lockige Haare und trug einen grünen Kapuzenpullover. Sein Begleiter war etwa gleich alt und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02452 9200 oder im Internet unter polizei.nrw.

Kleidercontainer brennt Am Hoogenhof in Erkelenz stand am Dienstag gegen 17.45 Uhr ein Altkleidercontainer in Flammen. Das bemerkte ein Anwohner, der Kleidung hineinwerfen wollte. Die verständigte Feuerwehr flutete den Container und löschte den Brand. Zur Brandursache ist nichts bekannt.

Auto aufgebrochen Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch zwischen 1.30 und 2.05 Uhr die Scheibe eines Autos eingeschlagen, das auf dem Parkplatz des Einkaufscenters am Landabsatz in Hückelhoven stand. Die Täter erbeuteten eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten.

(RP)