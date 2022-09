Erkelenzer im Bundeswettbewerb : Preis für „Heimat blüht auf“

Erkelenz Der Erkelenzer Naturschutzverein, der erst im vergangenen Jahr gegründet wurde, ist in Berlin von der Stiftung Mensch ausgezeichnet worden.

Beim Pflanzwettbewerb „Wir tun was für Bienen!“ nahmen bundesweit 8600 Menschen in Form von Gartenprojekten teil und entwickelten knapp 83 Hektar Grünfläche für Wildbienen und andere Insekten. In Berlin würdigten unter anderem Corinna Hölzer und Cornelis Hemmer (Gründer der Stiftung und Initiatoren von „Deutschland summt!“) sowie Sigrid Tinz (Mitglied des Juroren-Teams) das Engagement aller Beteiligten. „Der Pflanzwettbewerb bringt Leute ins Tun, bringt sie zusammen und macht mit den Wildbienen großartige Werbung für den Artenschutz allgemein“, so Tinz. Es wurden Geld- und Sachpreise im Wert von über 10.000 Euro vergeben.