Teilhabe im Erkelenzer Land : So barrierefrei sind unsere Städte

Im Kreis Heinsberg sind bereits viele öffentliche Einrichtungen rollstuhltauglich. Aber es gibt noch Handlungsbedarf (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Maurer

Kreis Heinsberg „Mehr Teilhabe ermöglichen“, fordert die FDP-Fraktion im Kreistag. Die Liberalen hatten eine Anfrage bei Landrat Stephan Pusch gestellt, um herauszufinden, wo es den größten Nachholbedarf gibt.

Die FDP-Kreistagsfraktion hat sich im Rahmen eine Klausurtagung intensiv mit dem Thema Teilhabe im Kreis Heinsberg beschäftigt. Eine Anfrage an Landrat Stephan Pusch sollte Klarheit darüber erbringen, wie barrierefrei die öffentliche Infrastruktur in der Region ist und wo es den größten Handlungsbedarf gibt. „Unsere Gemeinschaft im Kreis Heinsberg besteht aus jeder und jedem Einzelnen“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Lenzen. „Daher muss auch jeder und jedem Einzelnen die Chance auf Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenleben ermöglicht werden.“ Egal ob digital, kulturell oder beim Sport.

Wie die Kreisverwaltung in ihrer umfangreichen Antwort mitteilt, habe sie mangels entsprechender Zuständigkeiten keinen umfassenden Überblick darüber, wie die Barrierefreiheit in den einzelnen kreisangehörigen Kommunen ausgestaltet ist. Aussagen seien nur zu den kreiseigenen Liegenschaften möglich. Das Haus der Musik in Erkelenz, das sich derzeit in Bau befindet, soll im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss barrierefrei gestaltet werden, hinzu kommt ein behindertengerechten WC und ein Aufzug. Das Berufskolleg in Erkelenz ist mit Ausnahme des ersten Obergeschosses am Schulring barrierefrei, es gibt einen Aufzug, einen Treppenlift und ein WC für Menschen mit Handicap.

Nach Aussage der Stadt Erkelenz wird auch bei Um- oder Neubauten von Sportstätten konsequent auf die Belange von behinderten Personen geachtet. Dabei handele es sich um ein langfristiges Ziel. In Hückelhoven haben Sporthallen – ebenso Sportplätze – grundsätzlich barrierefreie Zugänge, nur die Tribünen seien für Behinderte nicht immer ohne Hilfe zu erreichen, so die Stadtverwaltung. Gleiches gilt auch für die Sportstätten in Wassenberg. Behindertengerechte Sanitäranlagen fehlen am Rasenplatz in Myhl und an den Sportplätzen in Ophoven und Effeld. Die neun Turn- und Sporthallen in der Stadt Wegberg sind alle barrierefrei zugänglich und bis auf eine Sporthalle auch mit einem Behinderten-WC ausgestattet.

Zurzeit ist eine neue Internetpräsenz des Kreises Heinsberg in Vorbereitung. Möglichst alle Inhalte sollen barrierefrei gestaltet werden.

(stva)