Umgestaltung ohne Asphalt : Alte Schule in Holzweiler soll neuen Vorplatz bekommen

Mit Klinkermaterial möchte Architekt Andreas Hermanns den Vorplatz der Alten Schule in Holzweiler neugestalten. Foto: Ruth Klapproth

Holzweiler Das Backsteingebäude wird gerade kernsaniert. Damit sich der Vorplatz optisch besser einfügt, soll er jetzt mit Klinkermaterial neugestaltet und auch grüner werden.

In ganz Holzweiler wird auch in diesem Jahr viel gebaut. Seitdem klar ist, dass der Ort im Südosten der Stadt nicht dem Tagebau Garzweiler weichen muss, werden sukzessive Straßen und Kanäle erneuert. Auch die Alte Schule, wichtigster Treffpunkt des Dorfes, wird derzeit kernsaniert und soll als Dorfzentrum künftig offener und moderner wirken. Nun soll allerdings auch der Platz vor der Alten Schule neugestaltet werden. Mithilfe von Fördergeld will die Stadt einen Plan des Schwalmtaler Landschaftsarchitekten Andreas Hermanns umsetzen, den dieser im Bauausschuss nun vorgestellt hat.

„Das oberste Ziel ist es, alle Bäume zu erhalten, ihnen aber mehr Luft zum Atmen zu geben und den Platz modern zu gestalten“, sagte Hermanns. Der Platz, derzeit noch mit einer Asphaltoberfläche, wird in Holzweiler im Wesentlichen durch den Freitagsmarkt sowie diverse Veranstaltungen wie etwa die Maifeier und den Martinsumzug sowie als Parkplatz genutzt. Der Landschaftsarchitekt möchte den Platz mit Klinkermaterial befestigen, das optisch zur Alten Schule als Backsteingebäude passen würde. Gleichzeitig soll auch die Bewässerungssituation verbessert werden. Stauden sollen den Platz grüner machen, eine Sitzgelegenheit zudem den Blick auf die demnächst im neuen Glanz erstrahlende Schule ermöglichen. Auf dem Boden stellt sich Hermanns zudem Elemente wie ein „Hüpfen nach Zahlen“ vor, die an einen Schulhof und damit an die ehemalige Nutzungsbestimmung des Gebäudes erinnern sollen. Gleichzeitig soll auch die Bushaltestelle barrierefrei umgebaut werden.

CDU-Ratsherr Willi Weitz aus Holzweiler sagte, dass der Entwurf im Ort „sehr positiv“ aufgenommen werde. Man fordere schon länger, dass zusätzlich zum Schulgebäude auch der Vorplatz erneuert werden muss. „Nur über das Pflaster müssen wir noch mal sprechen“, sagte Weitz.

Ein Baubeschluss für die Maßnahme, die voraussichtlich etwas mehr als 650.000 Euro kosten soll, wurde im Ausschuss aber ohnehin noch nicht getroffen – zunächst einmal wartet die Stadt nun ab, ob die nötigen Fördermittel bewilligt werden. Die Arbeiten in der Alten Schule in Holzweiler schreiten derzeit weiter voran, gestalten sich aber schwierig, wie Hochbauamtsleiter Martin Fauck im Ausschuss erklärte. Derzeit erfolgen weiterhin Rohbauarbeiten. Ein Verbindungsbau, in dem später Treppe und Aufzug eingebaut werden, ist so gut wie fertig. Noch viel zu tun gibt es unter anderem am neuen Sanitärhäuschen sowie bei der Ertüchtigung der Holzdeckenkonstruktion.

