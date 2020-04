Wassenberger Ratsfraktionen : Sondieren, wo Hilfe sinnvoll ist

Wassenberg Wassenbergs Ratsfraktionen haben auf einen CDU-Antrag und einen SPD-Vorschlag reagiert, wie man in der Corona-Krise Gewerbetreibende und Vereine finanziell unterstützen könnte. Die Ideen sind unterschiedlich.

Wie stehen die anderen Fraktionen zu den Vorschlägen? Horst Vaßen und Torsten Lengersdorf von der WFW-Fraktion „finden die Idee der CDU, die die Stundung der Gewerbesteuer beziehungsweise die Aufstockung der Zuschüsse für Vereine vorsieht, gut“, geben jedoch zu bedenken, „dass es für viele Gewerbetreibende zu wenig ist, Zahlungen aufzuschieben. Gezielte Subventionen könnten aus unserer Sicht an dieser Stelle gegebenenfalls mehr bewirken.“ Die WFW schlägt in ihrer schriftlichen Stellungnahme vor, Vereine, die laufende Kosten wie Mieten oder ähnliches haben, zu fördern, nicht aber alle, die jetzt vielleicht Ausfälle beklagen müssten, dafür aber keine Unkosten hätten. Wichtig sei, „die Sachlage in der kommenden Ratssitzung zusammen mit der Verwaltung zunächst genau zu analysieren, damit dann im Anschluss, gemeinsam mit den anderen Fraktionen, ein Maßnahmenpaket beschlossen werden kann“. Eine freiwillige Spende der Ratsmitglieder unterstützt die Fraktion. „Jedoch sollte jedem Ratsmitglied selbst überlassen sein, in welcher Höhe er oder sie spendet. Die negativen Auswirkungen der Krise haben vielleicht auch das ein oder andere Ratsmitglied ereilt.“