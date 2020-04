Nach Löscheinsatz im Meinweggebiet : Drei Probleme beim Großbrand

Wegberg/Wassenberg Die schlechte Löschwasserversorgung, sandige Wege und der Wind störten die Feuerwehr beim Einsatz im Naturschutzgebiet. Ein Fazit von Kreisbrandmeister Klaus Bodden.

Gegen 5.30 Uhr am Dienstagmorgen fuhren die letzten deutschen Einsatzkräfte wieder zurück. Mehr als 15 Stunden waren sie auf niederländischer Seite im Meinweggebiet unterwegs, nachdem ein großer Wald- und Heidebrand ausgebrochen war. Den Einsatz der 260 deutschen Feuerwehrleute leitete Kreisbrandmeister Klaus Bodden. „Um 13.54 Uhr rückten die ersten Wassenberger Wehrleute aus. Im Anschluss lautete der Auftrag der niederländischen Kameraden an uns, für eine Riegelstellung zu sorgen. Diese haben wir zum Elfenmeer hin und parallel zum Vennhof aufgebaut. Die Brandbekämpfung lief mit massivem Kräfteeinsatz ab. Unterstützung lieferten die Feuerwehren aus Mönchengladbach und der Städteregion Aachen“, so Bodden.

Als ebenfalls schwierig bezeichnete der Kreisbrandmeister die Kommunikation im Allgemeinen vor Ort: „Das Netz dort ist äußerst problematisch. Handy und auch Funk waren nicht immer verlässlich. Daran muss man noch arbeiten.“ Ansonsten sei die Zusammenarbeit mit den niederländischen Kollegen gut verlaufen. „Wobei es eigentlich gar keine echte Zusammenarbeit gab, denn wir haben unseren Auftrag bekommen und diesen erledigt. In einem so großen Einsatz hat jeder seine eigene Aufgabe, die er zu bewältigen hat.“

Vernichtet sind in der Hauptsache große Mengen an Heidefläche. Noch kann der Schaden nicht beziffert werden, ebenfalls sind Angaben über die Brandursache nicht möglich. Spaziergänge sind in dem Gebiet nicht möglich. Klaus Bodden hat sich am Dienstag jedoch über einen besonderen Anruf gefreut, denn die Bürgermeisterin aus Roerdalen hat ihm als Leiter des deutschen Einsatzes sehr für die Hilfe bei dem großen Einsatz gedankt.