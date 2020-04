Corona-Pandemie : FDP unterbindet Ausschuss-Übertragung

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte am 16. April dem Ausschuss Rede und Antwort gestanden. Ihre Äußerungen fanden sich später aus dem Zusammenhang gerissen im Netz wieder. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die SPD ist sauer, weil die Liberalen die Ausstrahlung einer Ausschusssitzung im Netz verhindert haben. Die Sozialdemokraten werfen der Regierungspartei vor, unsouveräne Auftritte ihrer Minister unter dem Deckel halten zu wollen.

In Zeiten der Corona-Pandemie haben sich die Parteien im Düsseldorfer Landtag darauf geeinigt, in die Landtagsausschüsse nur eine Kernmannschaft zu entsenden. Eine Vorsichtsmaßnahme. Damit die daheim gebliebenen Ausschussmitglieder weiter am Ball sind, werden dei Sitzungen im Internet übertragen.