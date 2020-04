Mietwagen als Corona-Schutz : Auch Sanitäter erhalten kostenlose Mietwagen

Düsseldorf Als Lebensretter werden Pfleger oder auch Sanitäter gerade in der Corona-Krise gebraucht. Um sie zu entlasten und damit diese sich in Bus oder Bahn nicht infizieren, können sie nun noch häufiger Mietwagen auf Kosten des Landes anmieten. Der dafür fällige Betrag ist überschaubar.

(rky) Das Land NRW baut das Angebot an kostenloser Mietwagennutzung für Mitarbeiter im Gesundheitssektor aus. Das kündigte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag an. Konkret sollen nun auch Mitarbeiter des öffentlichen Rettungsdienstes sowie stationärer Alten- und Pflegeeinrichtungen das Angebot annehmen können, ebenso Beschäftigte in Psychiatrien- und Dialysezentren sowie allen sonstigen Kliniken, die akut Infizierte behandeln. Beim Start des Programmes waren die Mietwagen nur für Personal in Akutkrankenhäusern vorgesehen gewesen, die Corona-Patienten behandeln.