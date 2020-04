Kinderpornografie und Missbrauch : Reuls Lehren aus dem Fall Lügde

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Die Ermittlungsarbeit in Sachen Kinderpornografie und Missbrauch wird reformiert. Geschaffen wird ein virtuelles Großraumbüro für die Kreispolizeibehörden. Das LKA wird noch stärker für die Auswertung sichergestellter Datenträger zuständig.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat Konsequenzen aus den Missbrauchsfällen im ostwestfälischen Lügde und der anschließenden Weiterverbreitung von dabei entstandenem kinderpornografischem Material gezogen. Die Ermittlungsarbeit in diesem Feld wird komplett neu aufgestellt. Am Donnerstag stellten NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und Ingo Wünsch, Leiter der Stabsstelle Kinderpornografie im Ministerium, dem Innenausschuss des Landtags das geplante Konzept vor.

Zentraler Dreh- und Angelpunkt wird demnach ein virtuelles Großraumbüro: Bislang arbeiteten die 47 Kreispolizeibehörden bei den Ermittlungen noch komplett eigenständig. Das soll sich ändern. Über Datenautobahnen sollten diese miteinander und mit dem Landeskriminalamt (LKA) vernetzt werden. Dass von den Ermittlern vor Ort sichergestellte Datenmaterial wird künftig zentral über das LKA in Düsseldorf gesichtete und aufbereitet. Die Behörden in den Kreispolizeibehörden können auf das ausgewertete Material zugreifen und so das Verfahren weiter vorantreiben.

Ein solch virtuelles Großraumbüro soll perspektivisch nicht nur im Bereich der Kinderpornografie angewandt werden, sondern auch auf andere Bereiche – Reul nannte beispielhaft das Thema Rechtsradikalismus – ausgeweitet werden.

Auch sollen Ermittlungen in Missbrauchsfälle künftig in den 16 Kriminalhauptstellen angesiedelte werden. „Kindesmissbrauch hat also in Zukunft bei der Kriminalpolizei denselben Stellenwert wie Mord“, so Reul.

Seit Anfang 2019 sei das Personal in diesem Ermittlungsbereich vervierfacht worden, so der Minister. Verstärkt werden soll im Netz und in der realen Welt auch der Einsatz verdeckter Ermittler in der Szene. „Täter können also nirgendwo mehr sicher sein“, sagte Reul. Für Auswertungstechnik nimmt die Landesregierung bis 2021 insgesamt 32,5 Millionen Euro in die Hand. Reul kündigte zudem an, er wolle für die Mitarbeiter in diesem Bereich eine Erschwerniszulage durchsetzen.