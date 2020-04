Corona-Pandemie : Kreistag streitet über Neustart des Politikbetriebs

Kreis Wesel „Wider alle Vernunft und Sorgfaltspflicht wollen CDU, Grüne und FDP/VWG im Kreis durchsetzen, dass ab sofort die normalen politischen Sitzungsabläufe wieder aufgenommen werden“, sagt Gerd Drüten, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion.

Wie verantwortlich ist es, schon jetzt wieder politische Sitzungen abzuhalten? Um diese Frage dreht sich ein Streit der Politik auf Kreisebene. Die Kreis-SPD wirft CDU, Grünen und FDP/VWG vor, in der Corona-Krise „unverantwortlich“ zu handeln. „Wider alle Vernunft und Sorgfaltspflicht wollen CDU, Grüne und FDP/VWG im Kreis durchsetzen, dass ab sofort die normalen politischen Sitzungsabläufe wieder aufgenommen werden“, sagt Gerd Drüten, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Mit Blick auf die Altersstruktur der 66 Kreistagsmitglieder Wesel gehöre der größte Teil zur Corona-Risikogruppe.

Die Kreistagsfraktionen von CDU, Grünen und FDP/VWG stehen mit ihrem Ansatz einer sanften Aufnahme des politischen Betriebs nicht alleine da. Auch in Wesel wird die nächste Ratssitzung geplant. Sie soll am 12. Mai stattfinden – im Bühnenhaus statt im Ratssaal und mit großem Sicherheitsabstand zwischen den Politikern und im Publikum. Wie soll es im Kreis geregelt werden? Die Fraktionsvorsitzenden haben laut Drüten unter Federführung von Landrat Ansgar Müller in einer Telefonkonferenz getagt und sich mit einer schwarz-gelb-grünen Mehrheit dafür ausgesprochen, sowohl die Fachausschüsse als auch den Kreisausschuss (KA) und den Kreistag ab sofort wieder im gewohnten Turnus tagen zu lassen. Die Kreisverwaltung solle für größere Sitzungsräume sorgen, um den Mindestsicherheitsabstand zu wahren und Handdesinfektion bereitstellen.