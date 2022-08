Wahrzeichen der Mühlenstraße : Mühlenfest lässt Geschichte in Birgelen aufleben

Birgelen Wer sich genauer über das Birgelener Mühlenrad informieren wollte, hatte am Rande des Mühlenfestes beste Möglichkeiten. Eine Vorlagen-Ausstellung zum Bildband „Birgelener Mühle von 1810“ von Ehrenbürger Franz-Josef Breuer, lud ein, sich genauer über das Wahrzeichen an der Mühlenstraße zu informieren.

Der Erhalt und die Instandsetzung des Mühlrades und der kleinen Anlage darum herum war einigen Birgelenern wichtig, so dass vor vier Jahren der Verein gegründet wurde: „Die Idee dahinter ist ganz einfach, dass wir die Erlöse, die das Mühlenfest abwirft, dafür verwenden, das Rad zu pflegen, und auch die Grünanlage in Ordnung zu halten. Außerdem ist es uns gelungen, die Jugend mit ins Boot zu holen“, so Thissen. So haben einige Jugendliche des Jugendzentrums Culture Clash in Wassenberg an der Herstellung von Sitzbänken mitgewirkt, was für Thissen ein wichtiger Punkt ist: „Wir wollen, dadurch dass wir die jungen Menschen einbeziehen, auch etwas gegen Vandalismus tun. Vielleicht hilft es ja, wenn Jugendliche hinter solch einem Projekt stehen.“