Förderung im Erkelenzer Land​: Stipendium für Schüler mit Behinderung​

Erkelenzer Land Die Stiftung Lebensspur fördert die Teilhabe von eingeschränkten Schülern im Unterricht mit 100 Euro im Monat. Bewerbungen sind bis zum 11. September möglich.

„Das Stipendium stößt in eine Lücke hinein. Es fördert junge Menschen in ihrer schulischen Ausbildung, die aufgrund einer Behinderung in ihrer Lebensführung beeinträchtigt sind und für die die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben mit Barrieren verbunden ist“, sagt Wilfried Oellers, der auch Behindertenbeauftragter seiner Fraktion ist. „Inklusion ermöglicht den betroffenen Menschen die aktive, barriere- und schrankenfreie Teilnahme am Leben. Leider sind wir in unserer Gesellschaft noch nicht so weit mit der Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben, dass sie etwas Selbstverständliches sei. Teilhabe und Inklusion fangen im Kopf an“, sagte Oellers.