Verkehrskonzept schreitet weiter voran : Forster Weg in Wassenberg wird zur „unechten“ Einbahnstraße

Wassenberg Im Frühjahr hat der Rat der Stadt die Maßnahme beschlossen. Zunächst auf Zeit soll die Regelung bestehen, danach sollen die Erkenntnisse bewertet werden.

Der Stadtbetrieb Wassenberg wird am Montag, 22. August, die neue Beschilderung zur Umwandlung des Forster Wegs in eine sogenannte unechte Einbahnstraße aufstellen. Hierdurch wird für den aus der Oberstadt über die Straße An der Haag kommenden Verkehr die Durchfahrt über den Forster Weg verboten. Verkehrsteilnehmer werden stattdessen am Ende der Burgstraße auf die Ortsumfahrung über die Landstraße 117 geleitet. Ein entsprechendes Hinweisschild wurde zwischenzeitlich dort eingerichtet.