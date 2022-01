Kehraustag, Wanderungen und mehr : Heimatring hat das erste Halbjahr geplant

Der Heimatring plant eine Tour zur Burg Vogelsang. Foto: Monika Salchert/Salchert, Monika (mos)

Myhl Mit Zuversicht haben die Verantwortlichen des Heimatrings Myhl-Altmyhl das erste Halbjahr des Jahres 2022 mit unterschiedlichen Aktivitäten gefüllt. Darüber gibt der Veranstaltungskalender jedenfalls ausführlich Auskunft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ob Wanderungen, Pflegearbeiten, Kehraustage und mehr: Viel Abwechslung, vor allem an der frischen Luft und nicht drinnen, sind in der nahen Zukunft vorgesehen, ist zu lesen. Am Samstag, 12. März, steht etwa der Kehraustag wieder auf dem Programm des Heimatrings.

„Auch dieses Jahr wollen wir beim Kehraustag während eines Spazierganges den gedankenlos fortgeworfenen Müll entlang einiger Spazier- und Wanderwege beseitigen“, heißt es im Programm des Heinatrings. Die Helferinnen und Helfer treffen sich dazu um 14 Uhr am 12. März am bekannten Florianplatz, der an der großen Ampelkreuzung in Myhl liegt. Neben einer Menge guter Laune und einer großen Portion Motivation werden die Helfer gebeten, Arbeitshandschuhe, feste Schuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mitzubringen. Nach getaner Arbeit wartet eine Stärkung auf die Helferinnen und Helfer.

Die Motte Hoverberg bringt Sepp Becker vom benachbarten Heimatverein Wassenberg dem Heimatring Myhl-Altmyhl näher. Vorgesehen ist diese Wanderung am 13. März. Rund um die Myhler Schweiz ist der Heimatring unterwegs, wenn es am 8. Mai um eine vogelkundliche Wanderung geht. „Nur was man kennt, kann man schützen“, so lautet das Motto dieser besonderen Exkursion.

In die Eifel soll es am 15. Mai gehen. Ziele sind die Burg Vogelsang und der Rursee. In der früheren NS-Ordensburg ist eine fachkundige Führung geplant. Für diese Tour ist allerdings eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Infos dazu sind auf der Homepage des Vereins genannt.

Auch eine Radtour zu den Mühlen rund um Wegberg ist in den Plänen des Heimatrings Myhl-Altmyhl ist im Halbjahresprogramm vorgesehen. Am 12. Juni soll diese Veranstaltung laut Plan stattfinden.

Mehr Informationen zu den Aktivitäten des Heimatrings Myhl-Altmyhl sind online verfügbar unter www.heimatring.com.

(back)