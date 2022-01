Neues Angebot : Mit Power Fitness geht‘s rund bei der DJK Wassenberg

Wassenberg Das Schema ist einfach – aber effizient. Nach dem Aufwärmen in der Turnhalle der Birgelener Grundschule heißt es: 40 Minuten lang alle 40 Sekunden eine Übung. Im Anschluss 20 Sekunden entspannen, in denen die folgende Übung erklärt wird – das Ganze mit Musik und Power.

Neue sportliche Szenen also, die sich bei der DJK Wassenberg ergeben. Start war am in der vergangenen Woche, am Dienstagabend. Der Coach Frank Bauer hatte zu seiner „ersten Stunde“ unter dem Dach der DJK Wassenberg gleich 20 begeisterte Teilnehmer in der Sporthalle, die seinen Übungen folgten. In dieser Woche am Dienstag fanden sich dann bereits 24 Teilnehmer in der Birgelener Turnhalle ein.