Projekt der Grundschule Am Burgberg : Viertklässler der GGS lernen, gesund zu kochen

Projekt der Grundschule Am Burgberg

Viertklässler der Gemeinschafts-Grundschule Am Burgberg mit ihren fertigen Gerichten im Koch-Projekt. Foto: Milchwirtschaft NRW

Wassenberg Die Kochtour „Kinder lernen kochen“ der Milchwirtschaft NRW macht Station am Burgberg.

Schnippeln, Brutzeln, Würzen hieß es in der Klasse 4b, wo mittels einer mobilen Küche das Kochen ins Klassenzimmer geholt wurde. Die Kochtour „Kinder lernen kochen“ besuchte die Grundschule am Burgberg. Landfrau Claudia Lütters aus Niederkrüchten und ihr Team erklärten den Umgang mit Küchengeräten, halfen beim Zerkleinern der frischen Lebensmittel und gaben den Wassenberger Kindern Tipps zum sicheren Umgang mit den Schneidegeräten.

Ziel des Projekts ist es, Kinder im Grundschulbereich für eine Ernährung mit frischen Produkten zu begeistern. Denn Kinder, die sich gut ernähren, kommen fit und leistungsstark durch den Schulalltag, haben mehr Freude am Lernen und bessere Chancen auf Erfolgserlebnisse. Die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen bietet dieses Projekt als pädagogisches Begleitprogramm innerhalb des EU-Schulprogramms in NRW für Obst, Gemüse und Milch den Schulen an. Gefördert wird die Aktion durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.