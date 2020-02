Birgelen : Flohmarkt der Dorffreunde

Birgelen Flohmärkte der Dorffreunde helfen, die Aufwendungen zu decken. Jeder kann mitmachen.

Die Dorffreunde Birgelen organisieren am Sonntag, 15. März, und am Samstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) wieder Kinder- und Jugendflohmärkte. Sie sollen helfen, die Aufwendungen der Dorffreunde zu decken, die alljährlich in Birgelen das Martinsfest organisieren.