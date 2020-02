Am Altweibertag in Wassenberg : Rathaussturm mit jecken Ritterspielen

Am Altweibertag in Wassenberg

Wassenberg KG-Kongo-Prinzenpaar Hermann und Silvia Flesch will die jecke Amtsübernahme mit neuem Programm beleben – und vorverlegen auf 12.11 Uhr.

Viele Jahre fand das, was sich in anderen Städten Rathaus-Erstürmung am Altweibertag nennt, in Wassenberg auf dem Roßtorplatz statt. Das mittelalterliche Tor wurde verbarrikadiert, der Bürgermeister musste sich ein kleines Schaugefecht mit Prinzenpaar und Stadtgardisten liefern, bevor er – überwältigt von den Narren – vor dem Alten Rathaus nach Wortgefechten zum Rausrücken der Stadtschlüssels gezwungen wurde. Zuletzt sparte man sich die Barrikaden, die jecke Schlüsselübergabe fand relativ kurz und schmerzlos statt. Leider kamen dazu auch immer weniger Zuschauer. Im Vorjahr zogen die Karnevalisten erstmals zum Rathaus, um Bürgermeister Manfred Winkens zu überwältigen. Auch hier hätte sich die KG Kongo mehr Zuschauer gewünscht. Das soll sich, wenn es nach dem aktuellen Prinzenpaar Hermann I. und Silvia I. geht, in diesem Jahr ändern.