Zu Gast im Mobilitätszentrum Sodermanns : Wirtschaftstreff will Unternehmer zusammenführen

Der Gewerbeverein Wassenberg hatte zum Auftakt seiner Wirtschaftstreffen ins Autohaus Sodermanns eingeladen. Foto: Angekika Hahn/Angelika Hahn

Wassenberg Der Gewerbeverein Wassenberg lud zur Premiere der neuen Reihe ein. Gastgeber war das Autohaus Sodermanns.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Hahn

Weit über 100 Unternehmen von der überschaubaren Steuerberaterpraxis bis hin zum großen Produktionsbetrieb gibt es in Wassenberg. 150 stehen in der Adressenliste, die der Gewerbeverein Wassenberg angeschrieben hat, um sie zum ersten „Wassenberger Wirtschaftstreff“ einzuladen. Das sind weit mehr als die rund 85 Mitgliedsfirmen. Denn es geht dem Vorstand, wie Vorsitzender Georg Hensges betonte, nicht um Vereinstreffen bei der neuen Reihe der Wirtschaftstreffs. Drei- bis viermal im Jahr möchte der Gewerbeverein zum Gedankenaustausch zu Gast in einer Wassenberger Firma sein – die, so Hensges, nicht zwingend Mitglied im Gewerbeverein sein muss. Alle Interessierten Unternehmer sollen willkommen sein. Ziel der Treffen soll sein, die Firmenlandschaft in der Stadt kennenzulernen, mehr voneinander zu erfahren, Kontakte zu knüpfen und den Gedankenaustausch zu pflegen.

Dass beim ersten Treffen nur zehn Mitglieder des Gewerbevereins zusammenkamen, solle die Initiatoren nicht entmutigen, sagte Bürgermeister Manfred Winkens, der wie Stadtkämmerer Willibert Darius und Jürgen Oeben, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH (EWS), der Einladung ins Autohaus Sodermanns gefolgt war. „Ich finde gut, dass ihr euch besucht, um mehr voneinander zu erfahren“, sagte Winkens. Er und Hensges glauben, dass das Format bekannter werden muss und mehr Interessierte anziehen dürfte. Hensges will auch auf Nicht-Mitgliedsfirmen zugehen, um sie als Gastgeber für die Treffen zu gewinnen. Frank Sodermanns als Gewerbevereinsmitglied und erster Gastgeber unterstrich an einem Beispiel, wie er selbst durch einen Zufallskontakt mit einer anderen Wassenberger Firma für sein Unternehmen profitierte. Er bekannte: „Dass wir von Unternehmen in der Nachbarschaft oft so wenig wissen, ist schlecht.“ Solche Treffen seien die beste Gelegenheit, Interessantes aus der Unternehmenswelt der eigenen Stadt zu erfahren.