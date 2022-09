3500 Euro als Spende an Wassenberger Ehrenamtler : Geschwommen für die Schatzsucher

Das „Roermond City Swim“ unterstützt die Schatzsucher in Wassenberg mit 3500 Euro. Foto: Stadt Wassenberg/Jügen Laaser/Stadt Wassenberg/Jürgen Laaser

Wassenberg Kürzlich fand in Roermond, Roerdalen und am Effelder Waldsee die fünfte Ausgabe des Roermond City Swim stattgefunden, dabei ging es um den guten Zweck. Am Waldsee schwammen Kinder im Alter von sieben bis 12 Jahren und im Besitz eines Seepferdchen-Schwimmabzeichens 250 Meter.

An vier Augustabenden konnten sie dafür am Waldsee trainieren – angeleitet von Trainern aus deutschen und niederländischen Schwimmvereinen. Der auf deutscher Seite unterstützte gute Zweck war die Anlaufstelle für trauernde Kinder und Jugendliche „Schatzsucher“ im Regenbogenhaus in Wassenberg.

Die Schatzsucher waren bei der Übergabe der Spende überwältigt. „Ich bin sprachlos und gerührt“, sagte Ehrenamtlerin Edith Jankowski. Paul Hardt erzählte, dass die Arbeit eine dankbare Aufgabe sei. Ramona Anrath betonte, dass der Platz zum Austausch mit Gleichgesinnten einen enormen Mehrwert für die Kinder und Jugendlichen in Bezug auf die Bewältigung der Trauer darstelle. Das Team hat bereits konkrete Vorstellungen für die Verwendung der Spende. „Einen Großteil der 3500 Euro werden wir in die Weiterbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter stecken, zudem sollen Feste und Ausflüge mit den Kindern und Jugendlichen organisiert werden“, berichtete Gabriele Beyer, die Vorsitzende des Ökumenischen ambulanten Hospizdienstes Regenbogen.

Im Austausch mit den Mitgliedern der Stiftung City Swim, dem Bürgermeister Marcel Maurer und dem Team der Schatzsucher ging es um die Arbeit des Vereins. Beeindruckt waren die niederländischen Kollegen, die die Arbeit bisher nicht kannten. In den Niederlanden wurde die Arbeit des „Toon Hermans Huis” in Roermond unterstützt, welches sich für von Krebs Betroffene und Angehörige kümmert. „Für Mitte Oktober ist ein Treffen geplant, wo die Schatzsucher das Toon Hermans Huis besuchen“, so Sabrina Martin, Mitarbeiterin der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg.

Veranstalter war die niederländische Stiftung City Swim, gefördert als grenzüberschreitendes Interreg-Projekt vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie finanziert von der Stadt Wassenberg, vom Kreis Heinsberg und von den Gemeinden Roerdalen und Roermond.

(RP)