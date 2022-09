Premiere beim Rurauen-Theaterverein : Orsbeck und sein dunkles Geheimnis

Noch stecken die Schauspielerinnen und Schauspieler mitten in den Proben, doch die Premiere von „Willkommen in Orsbeck“ steht kurz bevor. Foto: Uwe Heldens

Orsbeck Der 1999 gegründete Rurauen-Theaterverein bittet zur Premiere: „Willkommen in Orsbeck“ ist der Titel eines Schwanks, in dem die Frage zu klären ist, warum es im Ort einen Frauenüberschuss gibt. Die Proben laufen, es gibt noch Karten.

Noch schnell die Polizeihemden angezogen und einen Platz für das Pflänzchen gesucht, derweil hält Regisseurin Melanie Thönnißen das Textbuch ebenso in der Hand wie Souffleuse Judith Steinbusch. In der Orsbecker Mehrzweckhalle neben der Martinus-Schule ist eine Menge los. Vor allem auf der Bühne. „Das Bühnenbild ist natürlich noch nicht fertig, da fehlt noch der Feinschliff“, sagt Melanie Thönnißen. Aber die Freude, die ist schon mal groß. Sehr groß sogar.

„Willkommen in Orsbeck“, das ist der Titel des neuen Theaterstücks, das die Schauspielerinnen und Schauspieler des Rurauen-Theatervereins am Freitag, 30. September, 20 Uhr, erstmals aufführen. Der Schwank in drei Akten von Andreas Kroll hätte eigentlich schon vor zwei Jahren Premiere feiern sollen. „Wie überall: Die Corona-Pandemie hatte alle Pläne zum Scheitern gebracht. Jetzt kann es aber endlich losgehen“, sagt Melanie Thönnißen.

In der Urfassung spielt das Stück eigentlich in Bayern. „Wir haben es aber nach Orsbeck geholt und die Fassung angepasst“, erzählt die Regisseurin, während die Schauspielgruppe für die anstehende Probe schon mal alles vorbereitet. Die Szenerie stellt die Orsbecker Polizeiwache dar. Dort fühlt sich der Dorfpolizist Emil Wintermeyer, gespielt von Thomas Steinbusch, sehr wohl. Doch mit Wachtmeister Görgen (Michael Staschewski), der aus Berlin nach Orsbeck strafversetzt wurde, bekommt er einen neuen Kollegen. Kein Wunder, dass da Welten geradezu aufeinanderprallen. Ein Computer? Den gibt es in der Wache nicht. Internet? Braucht man in Orsbeck ebenso wenig wie ein Mobiltelefon. Weil in Orsbeck ist die Welt noch in Ordnung. Und zwar so, dass man es sich sogar leisten kann, auf ein Polizeiauto zu verzichten. „Wir haben ein Fahrrad“, klärt Wintermeyer seinen neuen Kollegen aus der Hauptstadt auf. Und dieser kommt nicht nur deshalb aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.

Wachtmeister Görgen, ganz der Hauptstädter, ahnt schnell, dass das beschauliche Orsbeck so beschaulich wohl gar nicht ist. Warum nämlich leben so auffällig viele Witwen in dem Dorf? Gibt es etwa ein dunkles Geheimnis, das über Orsbeck schwebt? Wachtmeister Görgen muss sich durchkämpfen – in dem Kollegen Wintermeyer, dessen Naivität Thomas Steinbusch herrlich verkörpert, hat Görgen, den Michael Staschewski schon deshalb echt wirken lässt, weil Staschewski tatsächlich aus Berlin stammt und den Dialekt daher glaubhaft vermittelt, nicht ernsthaft eine große Hilfe beim Ermitteln.

Mittlerweile sind auch neue Schauspieler dabei. Für sie hat Regisseurin Melanie Thönnißen wertvolle Tipps parat: „Stell‘ dich besser nicht hinter Thomas hin, sonst sieht dich das Publikum nicht so gut“, sagt sie zu Monika Matzerath, die die Rolle der Franziska Neddermeyer übernommen hat. Überhaupt wartet auf die Besucherinnen und Besucher handgemachtes Theater, und zwar von Grund auf. Jeder packt mit an, auch beim Aufbau der Kulisse. Im Lauf der Zeit hat sich ein Fundus an Requisiten gebildet, darunter etwa die Uralt-Schreibmaschine, auf der Wachtmeister Görgen tippen muss und mit der angeblich schon die Weimarer Verfassung geschrieben worden sein soll, wie das Publikum im Theaterstück hören wird. Auch zwei alte Wählscheiben-Telefonapparate aus den 1980er Jahren hat der Rurauen-Theaterverein aufgetrieben, um die Szenerie der Orsbecker Polizeiwache besonders schräg wirken zu lassen.

Welche Rollen die Witwen tatsächlich spielen, was es mit dem dunklen Geheimnis auf sich hat und ob sich der strafversetzte Wachtmeister Görgen doch noch einlebt in Orsbeck: Das Publikum darf sich jedenfalls auf insgesamt drei sehr muntere Theaterabende freuen. Die Schauspieler sind gerüstet und freuen sich auf die Premiere.