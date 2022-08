Limburg Festival in Wassenberg und Roerdalen : Kultur bei einer gemütlichen Fahrradtour genießen

Szene vom diesjährigen Limburg Festival – hier am bekannten Heckentheater in Wassenberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Auch in diesem Jahr nahm die Stadt Wassenberg unter Federführung der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbh am Limburg Festival teil. Das bedeutet Straßentheater an sechs verschiedenen Standorten, die alle zu einer rund 40 Kilometer langen Radtour gehörten.

Von Michael Moser

Die Teilnehmer konnten an jedem Veranstaltungsort einsteigen, oder konnten natürlich nur einen Teil der Strecke fahren.

Drei Vorstellungen gab es im Stadtgebiet Wassenberg, drei weitere im benachbarten Roerdalen. Ein möglicher Startpunkt war das Heckentheater am Burgberg in Wassenberg. Hier trafen schon weit vor Beginn der ersten Aufführung, die stündlich wiederholt wurde, und jedes Mal rund 15 Minuten dauerte, die ersten Radler ein. Am Heckentheater erlebten die zu Beginn der Aufführung rund 80 teilnehmenden Besucher pünktlich den ersten Auftritt von Phoebe Brack und Conchita Boon aus Spanien, die „Leidenschaftlichen Flamenco“ darboten. Phoebe Brack, die in Sevilla Flamenco-Tanz studiert hat, zeigte mit ihrer Partnerin einen harmonischen Tanz, den die Zuschauer mit reichlich Beifall bedachten. Sichtlich erfreut über den Zuspruch war dementsprechend Sabrina Martin von der Stadt Wassenberg, die vor Ort die Organisation leitete. Für das leibliche Wohl der Radfahrer, die nach und nach über den Tag verteilt am Heckentheater eintrafen, sorgten sich Teammitglieder vom Jugenzentrum „Culture Clash“, dessen Leiterin Cathrin Lipfert begeistert war vom bunten Treiben: „Es macht richtig Spaß zu sehen, wie gut dieses Angebot hier in Wassenberg angenommen wird.“

Wie bereits in den vergangenen Jahren gingen auch wieder von außerhalb angereiste Radfahrer an den Start der Rundtour. So war häufig die niederländische Sprache zu hören oder trafen Autos mit Kennzeichen aus Mönchengladbach, oder Viersen am Burgparkplatz ein.

Gut unterhalten und frisch gestärkt konnten die Teilnehmer von Wassenberg aus nach Effeld radeln, die zweite Station des Rundweges. Die Veranstalter waren wie immer bemüht, möglichst große Teile der Strecke auf Radwegen und nicht auf den Straßen anzubieten. Und so kam man schließlich nach Effeld. Auf dem Martinusplatz erwartete die Fahrer das Straßentheater „Magic Circus“. Frontmann Thorsten Andreassen aus Schweden begeisterte mit einer typischen Straßentheater-Aufführung, einem Ausschnitt aus dem aktuellen Programm der Skandinavier. Untermalt war der komische Auftritt mit passender Musik.