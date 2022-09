Götz Alsmann begeistert in Wassenberg : Fabulierkunst mit einem Hauch Ironie

Götz Alsmann war mit viel Liebe zu Gast in Wassenberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Mit viel Liebe im Gepäck kam Götz Alsmann nach Wassenberg. Dort präsentierte er sein aktuelles Album. Der promovierte Musikwissenschaftler hatte sich tief in die Archive des deutschen Schlagers gearbeitet und bekannte Werke entstaubt.

Von Kurt Lehmkuhl

Die Alte Oper in Frankfurt, die Philharmonie in Köln – kann es da noch eine Steigerung bei Konzertsälen geben? Für Götz Alsmann schon, wie er überaus überzeugend seinen Zuhörer weismachen wollte: Für ihn ist es in aller maßlosen Bescheidenheit das Forum der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg, in dem er mit seiner Band das Gastspiel nachholte, das wegen der Corona-Pandemie im letzten Jahr abgesagt und verschoben werden musste. „L.I.E.B.E.“ lautet der Titel des jüngsten Albums und des Konzerts, das gemeinsam von der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg und der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg veranstaltet wurde. Das Publikum ist Alsmann und seinen Musikern treu geblieben und strömte in die gut gefüllte Aula. „Heute ist ein Tag voller Melodien und Zauber“, kündigte Alsmann an, „ein Abend voller Liebe nach einer langen, grausamen Zeit.“ Er sei froh, diesen Abend in Wassenberg mit diesem zauberhaften Publikum zelebrieren zu können.

Diesen Abend wollten und konnten die Zuhörer uneingeschränkt und in vollen Zügen genießen. Sie hingen an den Lippen des Entertainers, wenn er mit großer Fabulierkunst und mit ironischem Unterton durchs Programm führte, und sie lauschten verzückt den Musikstücken, die der „König des Jazzschlagers“ ausgewählt und für sich und seine Band arrangiert hat. Zurück in die deutschen Gefilde führte das Konzert. Hatte es Alsmann bei seinen vorhergehenden Programmen thematisch nach Paris, New York oder Rom verschlagen, widmet er sich ausschließlich dem deutschen Musikgut unter besonderer Berücksichtigung des Themas Liebe. „Die Liebe ist und bleibt weltweit das Thema Nummer eins“, meinte er. Aber niemand habe sich so intensiv mit dem Thema Liebe auseinandergesetzt wie der deutsche Schlager, fügte er augenzwinkernd hinzu, um zu der ultimativen Feststellung zu gelangen: „Wer in der Tradition des deutschen Schlagers aufgewachsen ist, weiß alles über die Liebe.“ Mit dem „Alphabet der Liebe“ zum Auftakt gab der Entertainer den entsprechenden aufklärerischen Ansatz.

Der 65-jährige promovierte Musikwissenschaftler Alsmann, der mit seiner Götz-Alsmann-Band seit 1989 tourt, hat sich tief in die Archive des deutschen Schlagers eingegraben. Er hat sich dort auf die Suche nach Schätzen begeben, die sich der Liebe widmen und die zum Teil längst vergessen sind. 20 Werke hat er herausgekramt, entstaubt und im jazzigen Alsmann-Stil eingespielt. Das fängt bei „Musik liegt in der Luft“ an und endet bei „Die kleine Stadt will schlafen gehen“. Über zwei Stunden unterhalten Alsmann und seine Mitstreiter das Publikum, ehe sie sich mit „Liebe ist doch kein Ringelreih‘n“ und stehendem Applaus verabschieden.