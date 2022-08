Neue Chalets am Amici Beach : Mehr Glamping am Effelder Waldsee

Der Blick aus einem der neuen Chalets am Amici Beach über die Terrasse hin zum See. Die Unterkünfte sind ausgestattet wie eine Ferienwohnung und bieten Platz für bis zu fünf Personen. Foto: Ruth Klapproth

Effeld Der Campingplatz Amici Lodges bekommt Zuwachs. Kürzlich wurden sechs Chalets aufgebaut, in denen eine ganze Familie Platz findet. Was die kleinen Häuser zu bieten haben und was die Übernachtung kostet.

Idyllisch liegt der Effelder Waldsee am Rande der Stadt Wassenberg und in unmittelbarer Grenze zu den Niederlanden. Weite Teile des Gewässers stehen unter Naturschutz, nur an dem kleinen Teilbereich, an dem sich das Freibad Amici Beach und Teile des Campingplatzes Amici Lodges befinden, ist der Gang ins Wasser zulässig. Und in dem Bereich hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten einiges getan. Im Vorfeld der Badesaison wurde im Freibad ein neuer Strandabschnitt eingeweiht. Und kürzlich hat der Campingplatz sechs neue Chalets geliefert bekommen.

Als die kleinen Häuser ankamen, habe das schon für etwas Aufsehen gesorgt, sagt Hauke Bochem, Betriebsleiter des Amici Beach. Denn die Chalets weisen immerhin eine Fläche von 50 Quadratmetern auf, bieten Platz für bis zu fünf Personen und bieten von einer Küche über ein Badezimmer bis hin zu einer Terrasse alles, was eine Ferienwohnung so zu bieten haben sollte. Drei der neuen Chalets sind so platziert worden, dass die Gäste von der Terrasse aus direkt auf den Effelder Waldsee blicken können.

Info Verschiedene Unterkünfte zur Auswahl Übernachtung Nicht nur die luxuriösen Chalets gibt es auf dem Campingplatz, sondern auch noch weitere Häuschen. Einen Überblick gibt es auf der Internetseite www.amicilodges.com.">.

„Das geht schon weg vom klassischen Camping“, dessen ist sich auch Hauke Bochem bewusst. Inzwischen sei Glamping (was so viel bedeutet wie glamouröses Camping) nicht mehr nur ein Trend in der Branche, sondern eine Art Weiterentwicklung eines Zweigs des Campings. Eine Weiterentwicklung, die auch am Effelder Waldsee ihren Gang geht. Dadurch erschließe man sich eine ganz neue Zielgruppe, sagt Hauke Bochem. Menschen, die sonst in Hotels oder Bungalow-Anlagen ihre Urlaube verbringen, die hier zwar die Nähe zur Natur schätzen, aber nicht auf einen gewissen Komfort verzichten möchten. Viele Berührungspunkte mit anderen Besuchern des Campingplatzes haben sie meist nicht. „Die Wohnmobil- und Caravancamper sind eine eigene Community“, sagt Bochem. Währenddessen verschwindet das ursprüngliche Camping, bei dem die Gäste mit einem klassischen Zelt kommen, immer mehr. Zehn Prozent machen sie noch aus, schätzt der Betriebsleiter des Amici Beach. Und der Austausch mit anderen Campingplatzbetreibern zeige, dass es dort ähnlich zugehe.

Die neuen Chalets sind nicht die einzigen, die es in Effeld gibt. Insgesamt gibt es nun 17 kleine Behausungen, die freilich nicht alle die luxuriöse Größe von 50 Quadratmetern aufweisen. So gibt es auch kleine Lodges, die Platz für zwei Personen bieten. Ein eigenes Bad haben diese Unterkünfte dann nicht. Aus der Erfahrung weiß Hauke Bochem, dass die Lodges und Chalets gut bei den Gästen ankommen. Besonders lange Wochenenden mit einem Feiertag oder die Schulferien zu Ostern, im Sommer und im Herbst sind beliebte Urlaubszeiten. Im Winter hingegen sei es ruhiger. Mindestens drei Nächte müssen die kleinen Unterkünfte angemietet werden. Die meisten bleiben vier bis acht Tage, zeige die Erfahrung. In der Hauptsaison kostet eine Nacht in dem großen Chalet mit Seeblick 179 Euro. Bei den kleineren Lodges gibt es auch Langzeitkonditionen. „Manche wohnen dann ein halbes Jahr auf dem Campingplatz“, sagt Bochem.