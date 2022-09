Schwimmen : City Swim: Gegen die Grenze im Kopf

Neuss Die niederländische Stiftung City Swim veranstaltete die Schwimmveranstaltung „Roermond City Swim” in Wassenberg, Roerdalen und Roermond. Mit dabei der Neusser SV.

Unter den hunderten Athletinnen und Athleten waren auch zwanzig aus Neuss, die als Startgemeinschaft (SG) für den Neusser Schwimmverein antraten. Geschwommen wurde im Freiwasser – in der 22 Grad warmen Rur. Willecke: „In den entsprechenden Waves, so werden die Läufe genannt, konnten 500, 1000, 2000 Meter oder 20 Kilometer zurückgelegt werden. Unsere Schwimmer und Schwimmerinnen starteten überwiegend in der ,Wave 500’, Pia Schmidt war in der ,Wave 2000’ im Einsatz.“ In Viola Uebbing, Moritz Winkelmann, Hannes Tauer und Andreas Grass sprangen in der „Wave 20 Kilometer“ vier Neusser ins Wasser. Bemerenswert: In der „Wave 500 männlich“ war das Treppchen fest in Neusser Hand. So sicherte sich Max Niklitschek den Sieg, dicht gefolgt von Henning Verstraeten auf Platz zwei und Fabian Mager auf dem dritten Rang. In der „Wave 500 weiblich“ sicherte sich Xenia Fafenrot Rang drei. Insgesamt schafften es am Ende elf Athletinnen und Athleten der SG Neuss unter die Top 20 des knapp 60 Aktive starken Teilnehmerfeldes. In der „Wave 20 Kilometer“ sorgten Andreas Grass und Hannes Tauer für weitere Siege der Neusser Startgemeinschaft. Viola Uebbing und Moritz Winkelmann belegten den starken vierten Platz.