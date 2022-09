Feuer in der Nacht : Wohnwagen auf Effelder Campingplatz brennt ab

Der Wohnwagen stand in Vollbrand und war nicht mehr zu retten. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Am späten Freitagabend ist auf dem Campingplatz am Amici Beach ein Wohnwagen in Brand geraten. Die anwesenden Menschen brachten sich in Sicherheit, der Wagen brannte aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr ist auf dem Campingplatz Amici Beach am Effelder Waldsee ein Wohnwagen vollständig ausgebrannt. Wie die Wassenberger Feuerwehr mitteilte, standen Wagen und Vorzelt bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Anwesende Menschen hatten sich bereits in Sicherheit gebracht.

„Der Wohnwagen war nicht zu retten, deswegen haben wir uns zuerst darauf konzentriert, die Parzellen daneben abzukühlen, damit das Feuer nicht übergreift“, erklärt Frank Vondahlen, stellvertretender Wehrleiter. Auch Gasflaschen wurden gekühlt und gesichert.

Die Brandursache ist bislang unklar und wird nun von der Polizei ermittelt. Das dürfte sich allerdings schwierig gestalten, wie Vondahlen mutmaßt: „Von dem Wohnwagen ist im Endeffekt kaum noch etwas übrig geblieben.“ Insgesamt dauerte der Einsatz anderthalb Stunden.

(cpas)