Kuschelige Geschenktipps Von hier und von Herzen (2)

Die meist gut gelaunt guckenden Alpakas sind nicht nur für Familie Schumacher aus Brüggen Lieblingstiere: Birgit und Jürgen Schumacher haben sich mit einer Alpakaherde einen Traum erfüllt: Den Alltag mit Quinn, Henry, Humphrey und Co. genießen sie – und die kuscheligen Produkte aus Alpaka-Wolle sind ein Genuss für alle, die sich nach Wärme sehnen. In ihrem kleinen Hoflädchen in einem extra Raum (geöffnet jeden Freitag von 16 bis 19 Uhr), bietet Familie Schumacher Produkte rund ums Alpaka: Eine „sauberhafte“ Kleinigkeit sind Seifen (6,50 Euro) aus Alpakakeratin, das aus dem Vlies gewonnen wird. Wer gern strickt, findet Wolle. Alle anderen können auf fertige Schals, Handschuhe (ab 40 Euro) und Socken (ab zehn Euro) zurückgreifen. Wer es noch kuscheliger mag, entscheidet sich für eine Decke (ab 400 Euro). Der Hofladen findet sich am Oebeler Bruch 6. Familie Schumacher ist auch anzutreffen am dritten Adventswochenende beim Weihnachtsmarkt im Brüggener Zentrum. Online unter: www.alpaka-jungs.de. busch-