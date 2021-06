Hintergründe zu tierischem Einsatz : Ein Kalb sorgte für den Feuerwehreinsatz in Brüggen

Brüggen Der Einsatz des Löschzugs Bracht auf einer Kuhweide hat für viel Aufsehen gesorgt - und der Wehr reichlich Komplimente eingebracht.

Die Hintergründe des tierischen Einsatzes vom Löschzug Bracht am Freitag, 18. Juni, sind geklärt. Zwei Mitglieder des Löschzugs hatten ein Tanklöschfahrzeug auf eine Wiese in Brüggen-Bracht gebracht, weil dort sechs durstige Kühe standen. Die Wehrleute sorgten für kühles Nass in der Tränke. Einer Frau waren an dem warmen Tag die Tiere ohne Wasser aufgefallen: Sie hatte das Ordnungsamt alarmiert, das kurzerhand Kontakt zur Freiwilligen Feuerwehr Brüggen aufnahm. Gemeinsam wurde eine rasche Lösung gefunden.