Politik in Viersen : Rat lehnt eigene Abteilung „Handwerk“ in Verwaltung ab

Viersen Die Partei Die Linke ist im Rat mit ihrem Plan gescheitert, dass die Stadt Viersen eine eigene Abteilung „Handwerk“ gründet und entsprechende Mitarbeiter einstellt. „An dem Antrag hat wohl kein Handwerker mitgearbeitet“, sagte ein Kritiker.

An dem Antrag habe wohl kein Handwerker mitgearbeitet, sagte Michael Lambertz (SPD). „Das macht so keinen Sinn.“ Man solle nicht staatlich ins Marktgeschehen eingreifen, merkte Paul Mackes (CDU) an. Stephan Sillekens (CDU) verwies darauf, dass es bereits bewährte Partnerschaften mit Handwerkern vor Ort gebe. Frank a Campo (FDP) wies ebenso wie die Verwaltung darauf hin, dass es ja bereits Hausmeister-Dienste gebe. Falls es da einen Mangel gebe, könne man über den Stellenplan reden, ergänzte er. Jörg Eirmbter-König (Grüne) hingegen sagte, einige der im Antrag formulierten Gedanken seien nicht völlig von der Hand zu weisen.

Die Linke hatte argumentiert, dass auf zahlreiche Ausschreibungen der Stadt Viersen keine Angebote eingegangen seien. Nicht zuletzt die Sanierung der WC-Anlagen an Schulen könne so zügiger beginnen. Mit einer eigenen Abteilung „Handwerk“ in der Stadtverwaltung sei man „beispielhaft in NRW“, hatte der Fraktionsvorsitzende Christoph Saßen in der Ratssitzung erklärt.